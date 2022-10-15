В сирийском городе Растан исследователи обнаружили огромную древнеримскую мозаику со сценами из античной мифологии, которые описывают Троянскую войну. Это самая значимая находка в Сирии за последние 11 лет - с начала войны в стране.

Об этом пишет CBS News.

Артефакт отлично сохранился. Мозаику нашли на полу руин здания IV века, которое выкупили ливанские бизнесмены и передали Сирии. Археологи пока не могут точно сказать, что это было за здание - возможно, общественные бани.

Площадь мозаики - 120 квадратных метров. Вероятно, она может распространяться и на пока еще не расчищенных участках. Изображения выложены квадратными цветными камнями по 1,2 сантиметра каждый.

Рисунок богат деталями - на мозаике можно разглядеть сюжеты из древнегреческой и древнеримской мифологии. Есть сцены Троянской войны, изображения Геракла, амазонок, Нептуна и 40 его любовниц.

"Перед нами открытие, редкое в глобальном масштабе", - сказал представитель Главного управления древностей и музеев Сирии Хумам Саад.

По его словам, Растан - исторически значимый город, но до войны в нем не проводились раскопки.

После обнаружения мозаики ливанцы планируют выкупить для Сирии и другие здания с памятниками и артефактами, ожидающими своего открытия.

Напомним, на днях при раскопках неподалеку от Праги археологи обнаружили остатки сооружения каменного века, которое старше Стоунхенджа и даже египетских пирамид.

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