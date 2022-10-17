Украинский режиссер и бывший узник Кремля Олег Сенцов, который сейчас служит в рядах ВСУ, в четвертый раз станет отцом.

Об этом рассказала в соцсетях его жена - кандидат политических наук, директор по адвокатуре американской компании Ridgley Walsh Вероника Вельч.

Она поделилась в Facebook фотографией с гендер-пати, которую устраивают перед рождением ребенка, и намекнула, что родится мальчик.

"Скоро в этот мир придет новый украинец", - подписала фото Вероника.

Напомним, Олег Сенцов от предыдущих отношений уже имеет троих детей.

Дочь и сына от первого брака. Кроме того, сообщалось, что в декабре 2020 года у Сенцова родилась дочь. Спустя несколько месяцев он написал, что расстался с ее матерью. Имя ее он не указал, но в СМИ сообщили, что это активистка и журналистка Юлия Бабич. Сенцов написал, что это были "неудачные и непродолжительные отношения" и о появлении ребенка он узнал уже после того, как они закончились.

Теперь Олег Сенцов готовится стать отцом в четвертый раз. В июле этого года во время короткого отпуска с передовой он женился.