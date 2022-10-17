В Парке дикой природы Синин в китайской провинции Цинхай во время еды умер манул по кличке Суньсымяо. Это был единственный самец занесенного в Красную книгу палласова кота (другое название манула), содержащимся в неволе в КНР.

Об смерти животного сообщают китайские медиа.

Суньсымяо (названный в честь китайского врача времен империи Тан, внесшего большой вклад во многие области традиционной китайской медицины) 10 октября подавился во время еды, спасти его не удалось. Хищник ел исключительно свежую баранину или говядину, а в тот день ему попалась косточка, ставшая роковой.

Животному было 7,5 лет. Суньсымяо родился в 2015 году. Котенком его вместе с маленькой самкой подобрал из дикой природы житель провинции. Вскоре малышей забрал Центр спасения и разведения животных. Затем они попали в Парк дикой природы.

В прошлом году у Суньсымяо и самки по кличке Суньшансян, тоже спасенной из частного дома, но позже, в 2019 году, родился детеныш женского пола Суньданян. Он стал первым манулом, появившимся на свет и выжившим в неволе.

В связи со смертью питомца Парк дикой природы решил внимательно изучить риски, связанные с кормлением животных, чтобы предотвратить повторение несчастного случая.

Манулы уже много лет привлекают пользователей интернета и часто становятся героем мемов. Самый известный из них - с суровым манулом и надписью "Погладь кота!".

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