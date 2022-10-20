Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание в мире. В течение жизни раком молочной железы болеет примерно каждая двенадцатая женщина. Рак молочной железы – главная причина смерти женщин от онкологических заболеваний.

В связи с такой печальной статистикой Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал в Фейсбуке факты, которые важно знать об этой форме рака.

По данным Национального онкореестра, в 2020 году в Украине зарегистрировали 12 824 случаев рака молочной железы (12 736 женщин и 88 мужчин), а 4 998 человек умерли в результате этого недуга (4 960 женщин и 38 мужчин). То есть на каждые 10 новых случаев заболевания в Украине регистрируют три смерти от него.

Чаще рак молочной железы проявляется в виде безболезненного шарика (шишки) или уплотнения в груди. Важно, чтобы женщины, обнаружившие аномальное уплотнение в груди, без промедления обратились за консультацией к врачу не позднее, чем через 1–2 месяца после обнаружения уплотнения, даже если они не испытывают никакой боли. Раннее выявление недуга способствует более успешному лечению.

Как правило, среди симптомов рака молочной железы выделяют следующие:

появление уплотнения в груди;

изменение размера, формы и вида молочной железы;

втягивание, покраснение, появление язв и других изменений на коже молочной железы;

изменение формы и вида соска или кожи вокруг соска (ареолы);

аномальные выделения из соска;

увеличение подмышечных или надключичных лимфоузлов.

Всем женщинам старше 20 лет следует ежемесячно самостоятельно обследовать молочные железы. Самодиагностику нужно выполнять на 6–12-й день после начала менструации по такому алгоритму.

Станьте перед зеркалом, опустите руки, оцените внешний вид груди и цвет сосков. Повторите обзор с поднятыми руками. Сначала осмотрите спереди, а потом обеих сторон. Заведя левую руку за голову, правой прощупайте левую молочную железу, обращайте внимание на припухлости и утолщения. Прощупывание следует начинать с верхней четверти и двигаться по часовой стрелке. Повторите осмотр с правой железой. Сожмите сосок двумя пальцами. Проверьте, нет ли выделений. В положении лежа повторите прощупывание, начните с верхней части железы. Круговыми движениями нажимайте на железу. Убедитесь, что нет отеков и уплотнений. Прощупайте паховые впадины. Проверьте увеличенные лимфоузлы.

В случае каких-либо изменений в молочных железах немедленно обратитесь к врачу!

Для предотвращения рака молочной железы важно соблюдать здоровый образ жизни (отказаться от курения, алкоголя, регулярно заниматься физической активностью и поддерживать нормальную массу тела), а также вовремя проходить осмотр врача:

маммолога — не реже одного раза в 1–2 года;

женщинам старше 50 лет — ежегодно проводить маммографические обследования.

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