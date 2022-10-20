В Тернополе местный житель пробрался в чужой двор, разбил припаркованный "Mercedes" и включил на полную громкость магнитолу. После задержания мужчина, находясь в трезвом состоянии, не смог объяснить правоохранителям, зачем он это сделал.

Об инциденте сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области.

"Информация о правонарушении поступила в отделение полиции №1 (г. Тернополь) 19 октября, около 5 утра, от жительницы Большая Березовица. Женщина сообщила, что в соседском дворе неизвестный грубо нарушает общественный порядок. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские выяснили, что злоумышленник, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник на территорию чужого хозяйства. Он сильно повредил припаркованный там автомобиль Mercedes и включил на полную громкость магнитолу. Полицейские оперативно установили, что к данному преступлению причастен 38-летний местный житель. После освидетельствования выяснилось, что мужчина трезв. Свои хулиганские действия он объяснить так и не смог", - говорится в сообщении пресс-службы.

Возбуждено уголовное производство согласно ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства этого события. Продолжаются следственные действия.

Ранее мы писали, что в столице Украины местный житель прыгал по крышам автомобилей, потому что ему не понравилось, как они припаркованы.

Также "Страна" рассказывала, что под Одессой женщина разбила кирпичом свое авто и пять соседских. После приезда на место происшествия правоохранители обнаружили 39-летнюю нарушительницу, которая отказалась как-либо комментировать свои действия.