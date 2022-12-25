В Каменец-Подольском Хмельницкой области женщина смыла в канализацию кошачий наполнитель, оставив без воды весь дом на улице Гунской.

Об этом сообщается в Фейсбуке КП "Гортепловоденергия".

Убирая после своих домашних любимцев, женщина выкинула в унитаз использованный наполнитель из их туалетов. Наполнитель набрал влаги и увеличился в объеме настолько, что намертво закупорил трубу.

"Из канализации наши работники доставали уже всякое. Впрочем, на этот раз оказались бессильны: никакие их манипуляции не давали результатов. Туалетный наполнитель для животных полностью парализовал работу удобств во всем доме. Поэтому, чтобы предотвратить затопление квартир канализационными отходами, пришлось перекрыть водоснабжение дома на сутки", - сказано в записи.

Коммунальщики предупредили: чтобы такого не произошло, следует помнить, что канализация - это не помойка. Сети не предназначены для бытовых отходов и не способны переварить все, что жильцам лень донести до мусорного бака.

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