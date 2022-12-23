Американские врачи и фармацевты просят Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) приостановить продажи "Терафлю" из-за неэффективности.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Исследования показали, что такие препараты как "Терафлю", "Бенадрил", "Гвайфенезин" и "Тайленол" не работают. Сообщается, что содержащийся в них фенилэфрин безопасен, но, согласно исследованиям, не уменьшает заложенности носа.

Ранее американские врачи усомнились в эффективности дексаметазона в лечении коронавируса.

Тем временем в Украине заявили о начале эпидемии гриппа во Львове. "Страна" писала, какие штаммы будут циркулировать в этом сезоне.

Напомним, в Хмельницком начали продавать таблетки от ковида. Однако Минздрав предупредил, что они могут быть фальсификатом.

В Украине, где 303-й день длится война, медиков пугают сокращениями. Руководство клиник уже предупреждает о грядущих сокращениях медперсонала. В частности, увольнения медиков могут коснуться киевских клинической больнице №1 и роддома №4, а также больниц Винницы и Лубнов (Полтавская область).

Причина - уменьшение финансирования. Сейчас клиники подписывают с НСЗУ договора на следующий год, и многим урезают пакеты.