Украина без огласки запустила программу психологической помощи для борьбы со страхом и нервными срывами в украинских войсках, организовать ее помогает НАТО.

Об этом сообщает американское издание Daily Beast.

НАТО помогает координировать программу с финансовой и программной поддержкой. Альянс предпринял этот шаг после того, как Украина запросила помощь для повышения военной психологической устойчивости.

"После вторжения России и по просьбе Украины НАТО оказала помощь в повышении психологической устойчивости военнослужащих и разработке системы психического здоровья для украинских комбатантов и ветеранов", - сказал официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Программа направлена на смягчение долгосрочных негативных последствий боевых действий для солдат путем обучения коллег-военных понимать, как травмирующие события могут повлиять на психическое здоровье людей, и вмешиваться, когда это необходимо.

"Системы взаимной поддержки, такие как управление рисками травм (TRiM), действительно являются полезным инструментом, помогающим военным продолжать действовать, когда они сталкиваются с трудными ситуациями", - заявил военный психолог, отвечающий за программу Родион Григорян.

Григорян отмечает, что многие люди, не имевшие военного опыта, пошли в армию. И поэтому у них нет ни военной, ни психологической подготовки. Люди не понимали, в какое психическое состояние они могут попасть во время боя.

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