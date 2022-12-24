В субботу, 24 декабря, Санта-Клаус пролетел над территорией Украины в рамках своего 67-го рождественского путешествия по миру.

Об этом сообщают данные сервиса FlightRadar, который позволяет следить за полетами в режиме реального времени.

С сообщением по этому поводу выступили и Воздушные силы ВСУ. Они приветствовали Санту и отметили, что гарантируют безопасный полет.

Полет Санты вокруг Земного шара — старая рождественская традиция, которую поддерживают объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD): в режиме реального времени можно отслеживать путешествие волшебника с подарками на оленях.

Проект "NORAD следит за Сантой" был запущен в 1955 году. Тогда один из крупных универмагов в штате Колорадо разместил рекламу с призывом к детям позвонить Санта-Клаусу. Однако в телефонном номере из объявления была допущена ошибка, и звонки от детей в итоге принимал оператор горячей линии континентального командования ПВО (предшественника NORAD).

С тех пор база ВВС в Колорадо ежегодно становится центром слежения за рождественским путешествием волшебника.

Ранее мы писали, что в ВОЗ заявили, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу.

Также "Страна" рассказывала, что в прошлом году сицилийский епископ сказал детям, что Санта-Клауса не существует. Епархии пришлось извиниться.