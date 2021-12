Во Всемирной организации заявили (ВОЗ) о том, что у Санта-Клауса есть иммунитет к коронавирусу, и он обязательно подарит праздник детям, которые его ждут, в этом году.

Об этом сообщает ВОЗ в Twitter.

"Если ребенок обеспокоен тем, что Санта-Клаус не сможет путешествовать и доставлять подарки из-за COVID-19, можете успокоить: он неуязвим", - говорится в сообщении.

Кроме того, в видеообращении эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхове сказала: "Я могу сказать вам, что Санта-Клаус имеет иммунитет к этому вирусу. У нас был короткий разговор с ним, у него и у миссис Клаус все хорошо и они сейчас очень заняты".

Она также добавила, что ряд лидеров стран со всего мира проинформировали ВОЗ о "смягчении карантинных ограничений" для Санта-Клауса, чтобы он имел возможность беспрепятственно наведаться к малышам.

"Он сможет передвигаться по воздушному пространству и раздавать подарки детям", — добавила Мария.

If a child in your life is worried that #SantaClaus 🎅 might not be able to travel and deliver presents 🎁 due to #COVID19, Dr @mvankerkhove can provide reassurance: Santa Claus is immune. pic.twitter.com/X9LpUneMvZ