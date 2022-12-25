Вокруг 68-летнего священника-иезуита из Словении Марко Ивана Рупника, близкого к папе римскому Франциску, разгорелся скандал. Служителя церкви обвинили в том, что он втирался в доверие к монахиням и принуждал их к сексу, в том числе втроём. Это действо Рупник называл "святая троица".

Об этом пишет Daily Mail.

Рупник известен своими мозаиками с библейскими сценами. Его работы, в частности, украшают часовню в Ватикане.

Обвинения против Рупника выдвинула одна из монахинь. Она заявила, что примерно 30 лет назад священник установил над ней "психодуховный" контроль, чтобы заняться сексом, в том числе групповым, а также заставлял её смотреть порно.

По её рассказам, всё время, что она жила в словенском монастыре - с 1987 по 1994 год - Рупник ухаживал за ней, заставлял вступать в интимную связь и молчать об этом. Однажды он пригласил к ним в постель ещё одну монахиню, заявив, что таким образом они воспроизведут отношения между Богом, Иисусом и святым духом.

Женщина утверждает, что жаловалась на Рупника ещё тогда, но в монастыре её слова проигнорировали. Покрывали его и вышестоящие священнослужители. Между тем, как утверждает монахиня, священник надругался над 20 женщинами.

Заявления о том, что в церкви могли покрывать Рупника, уже частично подтверждаются. В дело вмешался папа римский Франциск, который попросил других жертв развратного священника тоже дать показания против него.

Ранее мы писали, что папа римский признал, что священники и монахини смотрят порно.

Также "Страна" рассказывала, что в Германии 125 представителей католической церкви коллективно признались в принадлежности к ЛГБТ.