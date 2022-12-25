Испанская полиция арестовала одного из десяти самых разыскиваемых американским ФБР преступников - Майкла Джеймса Пратта из Новой Зеландии - по делу о детской порнографии.

Об этом сообщает Sky News.

В публикации говорится, что 40-летнего Пратта задержали в отеле Мадрида. Он разыскивался в США по обвинению в сексуальной эксплуатации, сексуальном насилии и непристойной фотосъемке детей. Помимо этого, его обвиняют в получении незаконных доходов. В частности, он заработал более 17 миллионов долларов за свои предполагаемые преступления.

По данным прокуратуры США, мужчина был вовлечен в производство порнографии и вовлекал в это несовершеннолетних и молодых женщин путем обмана. Уточняется, что Пратт и его сообщники предлагали в интернете работу моделями в одежде. Утверждается, что преступник подкупал женщин, чтобы они убеждали жертв в том, что записанный материал не подлежит публикации, однако контент все-таки размещали на порнографических сайтах, пишет издание.

Ранее мы писали, что одним из крупнейших в мире сайтов порно управляла австралийская полиция.

Также "Страна" рассказывала, что в 2017 году в Бразилии разоблачили крупнейшую сеть по производству детской порнографии. Были задержаны более 100 человек.