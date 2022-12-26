В новогоднюю ночь в Украине не будут делать исключений и отменять комендантский час.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Полицейские могут проверять документы, а нарушителей доставлять в отделение.

"Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", – сообщила во время телемарафона пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева.

В настоящее время комендантский час в большинстве областей действует с 00:00 до 05:00. В Луганской и Донецкой области – с 21:00 до 05:00. В Закарпатской области комендантского часа нет.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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