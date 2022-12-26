В Швейцарии со дна Боденского озера, расположенного на границе этой страны с Германией и Австрией, украли 800-килограммовый стальной шар. В нем настаивалось 230 литров высококлассного элитного джина компании Ginial.

Об этом сообщает портал iamexpat.

Производитель напитка Ginial погрузил его на 100 дней на дно озера для настаивания и придания ему особых вкусовых свойств и аромата. Джин залили в 800-килограммовый стальной шар, прикрепленный к бетонному блоку. Когда сотрудники компании прибыли, чтобы извлечь груз, выяснилось, что он исчез.

Кроме того, в компании заявили еще об одной проблеме: внутри шара было почти 400 бутылок джина, большая часть из которых уже продана, и теперь покупатели не смогут получить напиток вовремя.

После обнаружения пропажи начались поиски напитка с участием дайверов и водной полиции, но они не увенчались успехом. Участники операции пришли к выводу, что напиток украли.

Также в компании обнаружили, что ее второй шар сломан.

Глава Ginial Селло Фиш заявил, что ценным грузом явно завладели профессионалы: ведь для поднятия со дна такого веса нужны специально оснащенные лодки и оборудование.

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