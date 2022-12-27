Первые партии женской военной формы и белья для ВСУ уже поступили на тестирование в несколько бригад. Их испытают во время экспериментального ношения в воинских частях.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в телеграм-канале.

По словам министра обороны Алексея Резникова, совместно с волонтерами изготовлено два варианта костюма и нижнего белья для военнослужащих. Также будет испытана существующая модель полевого костюма, путем его разукомплектования и предоставления защитницам кителя и штанов различной размерной сетки.

"После тестирования формы и получения от них замечаний и пожеланий экземпляры будут доработаны производителем. После этого будут внесены изменения в приказ Минобороны "Об утверждении Правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев", - заявил Резников.

Кроме того, идет работа по изучению возможности применения ткани с эластаном. Эта ткань позволяет за счет своих свойств и с учетом антропометрии женской фигуры приспосабливать их в соответствии с потребностями женщин-военнослужащих.

В январе 2023 года министерство планирует начать работу по внедрению для женщин-военнослужащих отдельного типа ботинок с высокими берцами.

"То же касается и бронежилетов с учетом антропологических свойств. Экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан отечественными производителями: со средствами для перераспределения нагрузки и пр. После завершения цикла испытаний, согласно определенным процедурам, он пойдет в войска", - заявил Резников.

Также, по его словам, министерство намерено начать работу относительно обеспечения формой беременных женщин-военнослужащих.

По данным Минобороны, сейчас в ВСУ служат 41 тысяча женщин, еще около 19 тысяч - гражданские работницы, трудящиеся для нужд армии. Непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тысяч женщин.

Напомним, ранее мы писали о том, что Британия предоставит ВСУ снаряжение для экстремальных холодов.

Также сообщалось, что Эстония одобрила новый пакет военной помощи Украине, в который войдут беспилотники и зимнее обмундирование.