Конституционный суд Украины сообщил, что признал конституционными поправки к статье 12 Закона Украины "о свободе совести и религиозных организаций", по которому церкви, имеющие религиозные центры управления в РФ, должны это обозначать в своем названии.

По мнению инициаторов закона, данная норма означает, что Украинская православная церковь должна быть переименована в "Русскую православную церковь в Украине".

В тоже время, в УПЦ с такой трактовкой не согласны и говорят, что требования этого закона к ним отношения не имеют.

"У нас есть уставные документы. В них четко обозначено, что УПЦ не управляется никакими центрами за рубежом, а ее административный центр находится в Киеве. Поэтому действие данного закона на УПЦ не распространяются. Но, исходя из тех спекуляций в отношении нашей Церкви, которые мы наблюдаем и в СМИ и в заявлениях чиновников, существует опасность преследования УПЦ, используя далеко не правовые механизмы", - заявил в комментарии "Стране" председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит сейчас вокруг УПЦ.

Напомним, власти отказались продлевать с 1 января договор аренды с УПЦ крупнейших храмов Киево-Печерской Лавры.

В начале декабря под новые санкции СНБО попали Вадим Новинский, настоятель Киево-Печерской Лавры и ряд иерархов УПЦ.