КНДР и Трудовая партия Кореи (ТПК) в последние годы столкнулись с беспрецедентными "вызовами и провокациями" и, несмотря на достигнутые успехи, должны ставить и добиваться более амбициозных целей. Такое заявление сделал лидер страны Ким Чен Ын.

Как сообщает радио "Голос Кореи", заявление прозвучало на состоявшемся накануне открытии VI пленума ЦК ТПК.

По его словам, партии удалось добиться "более динамичного и более активного развития в строительстве социализма" и преодолеть после VIII съезда ТПК, который прошел в январе 2021 года, "жесткие вызовы и провокации", "сравнимые с десятью годами борьбы". Какие именно трудности имеются в виду, в заметке не уточняется.

В своем докладе Ким Чен Ын, говоря о результатах работы в уходящем году, отметил успехи в военной сфере, экономике и культуре, а также наметил цели на будущее для металлургии, химической промышленности, электроэнергетики, угледобывающей отрасли и машиностроения.

Как отмечается, в ходе пленума будет рассмотрено пять вопросов, в том числе результаты работы в текущем и планы на будущий год, а также исполнение госбюджета 2022 года и проект госбюджета на следующий год.

Как писала "Страна", в ноябре в США заявили, что могут ввести дополнительные санкции против КНДР по обвинению в тайных поставках оружия России.

А на днях Запад обвинил КНДР в поставках оружия российской ЧВК "Вагнер". В Северной Корее эти обвинения назвали сфабрикованными.