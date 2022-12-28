В столице Украины откроют пункты утилизации новогодних елок, они будут работать с 4 по 31 января включительно.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация в Telegram.

В пунктах утилизации хвойные деревья измельчают в щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча помогает защитить почву от промерзания, а в теплое время года - сохранить водный баланс.

Всего будет работать 17 пунктов: 11 откроют в разных районах Киева и еще 6 - на территориях лесничеств КП "Дарницкое ЛПГ" и КП "ЛПГ "Конча-Заспа".

В 2022 году киевляне принесли на переработку 8,5 тысяч хвойных деревьев.

Ранее мы писали, что киевские власти рассказали, как будут работать метро и наземный общественный транспорт столицы на Новый год. Также призвали киевлян 31 декабря планировать возвращение домой заранее.

Также мы рассказали, за сколько можно елку и сосну в этом году в Киеве. Цены на сосны стартуют от 600 грн за штуку. Однако по словам продавца, цена новогоднего дерева зависит от его высоты и "пушистости". Стоимость елки от 1500 грн.