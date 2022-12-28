Министр обороны Турции Хулуси Акар отправился в Москву вместе с главой турецкой разведки Хаканом Фиданом.

Об этом сообщает CNN.

Утром в среду, 28 декабря, они вылетели в Россию из аэропорта Эсенбога. Минобороны Турции подтверждает поездку, ее цели не озвучиваются.

Напомним, ранее мы писали, что министр обороны Турции Хулуси Акар в очередной раз призвал Украину и Россию к прекращению боевых действий. При этом, он считает, что путь к миру легким не станет, и признает, что прежние усилия его страны на этом направлении закончились безрезультатно.

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