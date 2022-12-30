Двое блогеров из России поднялись на крышу второго по высоте сооружения в мире - малайзийского небоскреба Merdeka 118 (высота 678 метров - Ред.). Сейчас правительство расследует инцидент, а владельцы здания угрожают иском.

Об этом пишет малайзийская газета Star.

Фотографии блогеры опубликовали в среду, 28 декабря. Публикации стремительно набирали популярность, а в комментариях под ними начали появляться вопросы на тему того, насколько безопасен этот поступок, а также - заинтересовались в том, получили ли авторы фото разрешение от руководства башни для "восхождения".

"Поскольку башня находится в частной собственности, нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Мы полностью сотрудничаем с властями в этом вопросе", - сказал изданию представитель компании-собственника башни PNB Merdeka Ventures. Он добавил, что любому лицу, уличенному в проникновении на территорию здания, будут предъявлены судебные иски. "Мы хотим подчеркнуть, что здание Merdeka 118 по-прежнему активно строится, и безопасность остается нашим приоритетом", - пояснил представитель компании.

"Альпинисты" были идентифицированы как Иван Беркус (Кузнецов) и Анжела Николау, а вот ли задержана пара, не уточняется.

Ранее мы писали о том, что оппозиционное российское издание The Insider разыграло российских тик-токеров, разослав им фейковый запрос на рекламу якобы от Кремля по поводу состояния здоровья президента РФ Владимира Путина.