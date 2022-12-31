Скрытые медиа, экономия памяти устройства, новые инструменты для фоторедактора. Telegram представил обновления
Команда Telegram представила последнее в этом году обновление. Оно получилось достаточно мощным и многогранным. Особый упор - на конфиденциальность и общение в группах.
Об этом сообщается в блоге мессенджера.
Итак, теперь в Telegram:
- администраторы групп с более чем 100 пользователей теперь могут скрыть список участников. Если участник не отправляет сообщений в общий час, о его присутствии в группе будет знать только администратор.
- теперь организовать обсуждения по темам можно в любых группах - независимо от количества участников.
- отправляемые медиа можно скрывать под полупрозрачной обложкой.
- улучшены опции экономии места в памяти устройства - можно более гибко настраивать очистку кэша Telegram.
- публичное фото вашего профиля вы можете назначать независимо от того, какое привязано к вашему профилю.
- при редактировании имени контакта Вы можете установить для него фотографию по вашему выбору — она будет видна только вам.
- добавлены новые анимации загрузки для перехода к ответу, который оказался далеко вверху из-за большого количества сообщений в чате.
- фоторедактор Telegram дополнен новыми функциями.
- подготовлено 10 новых наборов анимированных и интерактивных эмодзи для Premium-пользователей.
Напомним, ранее мы сообщали, что пользователи Telegram могут создавать аккаунты без сим-карты. Вместо реального номера телефона можно пользоваться анонимными номерами на базе блокчейна.
Также сообщалось, что Telegram разрешил пользователям Premium блокировать голосовые сообщения.