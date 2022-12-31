Команда Telegram представила последнее в этом году обновление. Оно получилось достаточно мощным и многогранным. Особый упор - на конфиденциальность и общение в группах.

Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Итак, теперь в Telegram:

администраторы групп с более чем 100 пользователей теперь могут скрыть список участников. Если участник не отправляет сообщений в общий час, о его присутствии в группе будет знать только администратор.

теперь организовать обсуждения по темам можно в любых группах - независимо от количества участников.

отправляемые медиа можно скрывать под полупрозрачной обложкой.

улучшены опции экономии места в памяти устройства - можно более гибко настраивать очистку кэша Telegram.

публичное фото вашего профиля вы можете назначать независимо от того, какое привязано к вашему профилю.

при редактировании имени контакта Вы можете установить для него фотографию по вашему выбору — она будет видна только вам.

добавлены новые анимации загрузки для перехода к ответу, который оказался далеко вверху из-за большого количества сообщений в чате.

фоторедактор Telegram дополнен новыми функциями.

подготовлено 10 новых наборов анимированных и интерактивных эмодзи для Premium-пользователей.

Напомним, ранее мы сообщали, что пользователи Telegram могут создавать аккаунты без сим-карты. Вместо реального номера телефона можно пользоваться анонимными номерами на базе блокчейна.

Также сообщалось, что Telegram разрешил пользователям Premium блокировать голосовые сообщения.