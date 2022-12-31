Telegram представил последнее обновление в этом году. Фото: пресс-центр Telegram

Команда Telegram представила последнее в этом году обновление. Оно получилось достаточно мощным и многогранным. Особый упор - на конфиденциальность и общение в группах.

Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Итак, теперь в Telegram:

  • администраторы групп с более чем 100 пользователей теперь могут скрыть список участников. Если участник не отправляет сообщений в общий час, о его присутствии в группе будет знать только администратор.
  • теперь организовать обсуждения по темам можно в любых группах - независимо от количества участников.
  • отправляемые медиа можно скрывать под полупрозрачной обложкой.
  • улучшены опции экономии места в памяти устройства - можно более гибко настраивать очистку кэша Telegram.
  • публичное фото вашего профиля вы можете назначать независимо от того, какое привязано к вашему профилю.
  • при редактировании имени контакта Вы можете установить для него фотографию по вашему выбору — она будет видна только вам.
  • добавлены новые анимации загрузки для перехода к ответу, который оказался далеко вверху из-за большого количества сообщений в чате.
  • фоторедактор Telegram дополнен новыми функциями.
  • подготовлено 10 новых наборов анимированных и интерактивных эмодзи для Premium-пользователей.

Напомним, ранее мы сообщали, что пользователи  Telegram могут создавать аккаунты без сим-карты. Вместо реального номера телефона можно пользоваться анонимными номерами на базе блокчейна.

Также сообщалось, что Telegram разрешил пользователям Premium блокировать голосовые сообщения

 

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