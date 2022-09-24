Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал специальное объяснение того, как и почему происходит блокировка каналов в этой социальной сети.

Он привел такой пример: "Вчера, по требованию Apple, мы заблокировали на iPhone/iPad несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов суммарной численностью в 80 тысяч подписчиков. Администраторы еще нескольких подобных каналов общей численностью в 50 тысяч подписчиков получили предупреждения от нашей команды о том, что они нарушают правила Apple".

Требования Apple обойти невозможно, поскольку телеграм распространяется через принадлежащей этой компании AppStore.

Кроме того, есть еще собственные правила Telegram, нарушение которых (например - призывы к насилию и жестокости) тоже ведет к блокировке канала.

"Вчера после повторного нарушения мы были вынуждены удалить русскоязычный канал, призывавший "резать" и "расстреливать" безоружных беззащитных людей. После того, как наши модераторы скрыли проблемный пост и отправили администраторам канала уведомление о недопустимости подобного контента, владельцы канала опубликовали то же сообщение заново, снабдив его скриншотом полученного ими предупреждения. Так поступать никогда не стоит – правила Telegram прямо запрещают публичные призывы к насилию. Повторное нарушение почти неизбежно приводит к удалению канала".

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.