На стадионе города Сантос готовятся к прощанию с легендарным футболистом Пеле. Гроб с телом футболиста уже доставили на стадион футбольного клуба "Сантос" (Пеле дебютировал в составе "Сантоса" в ноябре 1956 года).

Об этом сообщил в соцсетях сын легендарного футболиста.

Он опубликовал серию сториз в соцсетях, где показал, как кортеж вместе со скорбящими людьми движется в сторону стадиона. "Приехали домой", - добавил сын футболиста.

Церемония прощания, в которой смогут принять участие все желающие, начнется в 10 утра по местному времени (в 15:00 по Киеву).

После прощания Пеле похоронят на крупнейшем вертикальном кладбище в Сантосе Memorial Necrópole Ecumênica, которое построил его друг.

Он скончался на 83-м году жизни после продолжительной болезни. В последние годы он боролся с раком толстой кишки. Бразилец до сих пор является единственным футболистом в истории, который трижды побеждал на чемпионатах мира и разделил с Марадоной звание лучшего футболиста XX века по версии FIFA.

Напомним, ФИФА призвала все футбольные ассоциации целую неделю начинать матчи с минуты молчания в память о Пеле.