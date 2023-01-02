Советский спутник "Космос-917", запущенный в 1977 году и входивший в систему предупреждения о ракетном нападении, в ближайшие три дня сгорит в атмосфере Земли.

Об этом сообщается в телеграм-канале Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН.

"Атмосфера Земли, верхние слои которой раздуваются УФ-излучением нарастающего цикла солнечной активности, продолжает очищать околоземное пространство от космического мусора. На очереди - советский спутник Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) типа УС-К, запущенный в 1977 году как "Космос-917", - сказано в посте.

По словам ученых, новогоднюю ночь остаток конструктива этого космического аппарата встретил на орбите высотой 85 x 4450 км. С нее "ему предстоит тонуть ещё около трёх суток".

Прогнозирование орбитального движения таких "сгорающих" космических объектов и их сопровождение оптическими телескопами - задача особой сложности, добавили в институте.

Ранее "Страна" сообщала, что Международную космическую станцию (МКС) после завершения ее эксплуатации хотят затопить.

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