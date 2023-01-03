Мужчину проворили к 10 годам тюрьмы. Фото: t.me/pgo_gov_ua

К 10 годам за решеткой приговорили бывшего художника-постановщика одного из телеканалов Харьковской области, который изготовлял открытки для поднятия "боевого духа" российской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что прокуроры в суде доказали, что харьковчанин изготовлял у себя дома открытки с изображением запретной символики и триколора российского флага.

По данным Офиса генпрокурора, изготовленные макеты он присылал своей дочери, которая живет в России. Она, в свою очередь, обращалась в российские министерства и предлагала открытки отца "для распространения среди личного состава ВС РФ и незаконный вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, по данным Офиса генпрокурора, мужчина хранил у себя дома советскую и антиукраинскую литературу.

В суде бывший арт-директор полностью признал свою вину.

Суд признал харьковчанина виновным в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Он приговорен к 10 годам лишения свободы.

Харьковчанина посадили на 10 лет за открытки для российской армии

Харьковчанина посадили на 10 лет за открытки для российской армии

Харьковчанина посадили на 10 лет за открытки для российской армии

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