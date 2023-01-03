К 10 годам за решеткой приговорили бывшего художника-постановщика одного из телеканалов Харьковской области, который изготовлял открытки для поднятия "боевого духа" российской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что прокуроры в суде доказали, что харьковчанин изготовлял у себя дома открытки с изображением запретной символики и триколора российского флага.

По данным Офиса генпрокурора, изготовленные макеты он присылал своей дочери, которая живет в России. Она, в свою очередь, обращалась в российские министерства и предлагала открытки отца "для распространения среди личного состава ВС РФ и незаконный вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, по данным Офиса генпрокурора, мужчина хранил у себя дома советскую и антиукраинскую литературу.

В суде бывший арт-директор полностью признал свою вину.

Суд признал харьковчанина виновным в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УК Украины). Он приговорен к 10 годам лишения свободы.





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