В среду, 4 января, синоптики прогнозируют теплый день перед грядущим похолоданием.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Сегодня будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +5...+8. В Каратах местами порывы ветра до 15-20 м/с.

В Киеве днем до +4...+6. Без осадков.

Как пишет Укргидрометцентр, аномально теплая погода в начале 2023 года установилась по всей Европе, за исключением скандинавских стран. В Испании воздух прогрелся до +24, в Польше до +19, в Нидерландах до +16.

В Украине в первые дни января теплее всего было на западе и юге. В Ивано-Франковске температурный рекорд был +20, в Измаиле Одесской области зафиксировали +18.

Прогноз на 4 января 2023 года от Укргидрометцентра

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует теплый день сегодня, хотя действие антициклона, который пришел из Африки, уже начнет ослабевать. Максимальная дневная температура в большинстве областей от 2 до 8 градусов тепла. На западе и юге до 5-11 тепла. Без существенных осадков.

В Киеве сегодня днем до +3...+5.

Напомним, что в первую неделю нового года Украина оказалась между влажным циклоном и сухим антициклоном.

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