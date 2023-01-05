Забившему палкой до смерти собственную мать 45-летнему жителю Киевской области сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшим смерть потерпевшей (ч.2 ст.121 УК Украины).

Об этом пишет в Фейсбуке Киевская областная прокуратура.



Преступление произошло в ночь на 1 января в Яготине. Находясь в состоянии наркотического опьянения, подозреваемый вошел в комнату своей матери и нанес ей многочисленные удары по телу и голове ладонями рук и деревянной палкой. От полученных травм 74-летняя потерпевшая скончалась на месте.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры мужчине избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Досудебное расследование ведется в Бориспольском райуправлении Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В ноябре "Страна" рассказывала, что жителя Киевской области приговорили к 10 годам лишения свободы за то, что он забил до смерти родную мать.

А в позапрошлом году мы сообщали, что под Киевом сын забил мать до смерти гантелей, позвонил в полицию и перерезал себе горло. Преступление спровоцировала обычная ссора.