Открытие границ Китая после трех лет коронавирусной изоляции станет крупнейшим экономическим событием 2023 года, который повлияет на глобальный спрос и приведёт к росту цен в мире в том числе и на энергоносители.

Об этом сообщает журнал The Economist.

Аналитики полагают, что в первом квартале экономика Китая еще может сократиться, но вскоре экономическая активность резко возрастет, когда восстановится китайский спрос на товары, услуги и сырье.

В итоге рост ВВП в первом квартале 2024 года может составить более 10% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го. Таким образом Китай может самостоятельно обеспечить значительную часть мирового роста экономики за этот период.

При этом во многих странах это может привести к росту инфляции и процентных ставок, а также к мировому росту цен на энергоносители.

Напомним, журнал The Economist назвал Украину страной года - за героизм народа и противостояние внешней агрессии.

Ранее мы писали, что в ВОЗ подозревают, что Китай не дает точных данных о госпитализации и смертях от ковида в стране.