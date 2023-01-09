Посольство Великобритании в Швеции наняло для вечеринки в прошлом году двойников певицы Бейби Спайс (настоящее имя Эмма Бантон, участница Spice Girls), рокера Дэвида Боуи и тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона. На увеселения потратили почти 7 000 фунтов (более 313 тысяч гривен).

Об этом пишет Daily Mail.

Вечеринка проходила в резиденции британского посла Джудит Гоф в Стокгольме в июне 2022 года. Ее посетили более 60 гостей.

Двойнику Бориса Джонсона заплатили несколько тысяч фунтов, чтобы он изобразил политика в образе Ганнибала Лектера из фильма "Молчание ягнят". На опубликованных кадрах с мероприятия он заперт в клетке в смирительной рубашке и наморднике.

При этом в британском МИД заявили, что никто из актёров не изображал Джонсона во время празднования. Однако эта информация не осталась незамеченной и вызвала возмущение британского общества, включая Лейбористскую партию, члены которой назвали вечеринку "абсурдной тратой денег налогоплательщиков".

Глава МИД Британии пытался оправдаться, ссылаясь на частное финансирование мероприятия и спонсорские пожертвования, хотя сумма в 6 941 фунт указана именно как государственные расходы.

Ранее мы писали, что Лиз Трасс закатила две вечеринки после отставки с поста премьера Британии, на котором пробыла 44 дня.

Также "Страна" рассказывала, что бывшая помощница экс-премьера Британии Бориса Джонсона Клео Уотсон написала книгу о сексуальной подноготной высокой британской политики. Называется роман "Плетки", а прообразом для его героев стали британские топ-чиновники, включая Джонсона.