Основатель российской соцсети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров встретился с руководством ОАЭ.

Фото со встречи опубликовал двоюродный брат нынешнего правителя Дубая шейха Мухаммеда бин Рашида Аль Мактума, пишут Telegram-каналы.

О целях встречи не сообщается.

В прошлом месяце Дуров стал самым богатым человеком в ОАЭ по версии Forbes. Его текущее состояние оценивается в 15,1 миллиарда долларов.

Напомним, в феврале 2021 года Павел Дуров получил гражданство ОАЭ. Теперь у бизнесмена четыре гражданства - помимо Эмиратов, это Россия, Франция и карибское государство Сент-Китс и Невис. Известно, что еще с 2017 года Дуров живет в Дубаи. Там же находится и штаб-квартира Telegram.

Для путешествий и деловых поездок бизнесмен использует паспорта ОАЭ и Франции, а документ Сент-Китс и Невис был уместен только в первые годы после эмиграции Дурова из России.

Ранее мы писали, что Павел Дуров, Юрий Мильнер и Евгений Швидлер попросили не называть их "российскими миллиардерами".

"Дуров в 2014 году говорил, что не намерен жить и работать в России", - заявил его представитель изданию Forbes.