Основатель Telegram Павел Дуров решил отменить свой 38-й день рождения, который приходится на 10 октября, из-за непростых времен.

Об этом он сообщил в своем англоязычном телеграм-канале.

"Спасибо за поздравления с днем рождения. Однако я решил отменить 38-летие из-за непростых времен в мире. Так что я остаюсь 37-летним", - сказано в посте.

Весной 2021 года "Страна" писала, что Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. С тех пор у бизнесмена четыре гражданства: помимо Эмиратов, это Россия, Франция и карибское государство Сент-Китс и Невис. Причем гражданство ОАЭ Дуров получил в феврале 2021 года, но ещё с 2017 года живет в Дубае.

А в апреле СМИ сообщили, что несколько бизнесменов, которые родились и выросли в России, на фоне западных санкций попросили журнал Forbes не называть их "российскими миллиардерами". В числе обратившихся был и Павел Дуров. Также с просьбой обратились житель Калифорнии с израильским гражданством Юрий Мильнер и партнер Абрамовича и глава компании Millhouse Евгений Швидлер.