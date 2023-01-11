В Москве простые жители и орнитологи обнаружили целые стаи ярких свиристелей, лежащих на земле без сознания. Причиной их состояния может быть переохлаждение, полученное при поедании обледенелых ягод рябины.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергея Бурмистрова.

В некоторых телегам-каналах ранее появилась информация о том, что москвичи начали замечать птиц, лежащих в бессознательном состоянии на земле.

"Существует несколько версий происходящего. Первая - что ягоды, которые висят на деревьях, забродили, и в результате этого птицы получили небольшое алкогольное опьянение. Однако нужно понимать, что сейчас довольно сильные морозы, и такая версия маловероятна. Вероятнее всего, птицы набили себе зоб ягодами, которые сейчас покрыты льдом, получили переохлаждение и упали в обморок", - сказал Бурмистров.

Он добавил, что спустя время пища размораживается в зобе, и птицы приходят в себя.

"Однако в любом случае, если вы увидели, что птица лежит на земле, то ее необходимо поместить в коробку и отнести в машину или подъезд, где она сможет быстро отогреться. Как только птица придет в себя, то можно отпустить ее на волю. Домой брать пернатого не стоит", — посоветовал он.

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