Комиссия США по безопасности потребительских товаров задумала запретить установку газовых плит в домах. Таким образом комиссия намерена бороться с загрязнением окружающей среды, которое может вызвать проблемы со здоровьем и респираторными заболеваниями.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Это скрытая опасность. Изделия, которые нельзя сделать безопасными, могут быть запрещены", - сказал в интервью агентству представитель комиссии Ричард Трумка-младший.

Плиты, работающие на природном газе, используют примерно в 40% домов в США. Они выделяют загрязнители воздуха, такие как двуокись азота, окись углерода и мелкие твердые частицы, на уровне, который, по мнению Агентства по охране окружающей среды и Всемирной организации здравоохранения, небезопасны и вызывают респираторные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, рак и другие болезни. Потребителей США в октябре призывали подумать о переходе на электричество после того, как был обнаружен высокий уровень оксидов азота, выделяемы газовыми плитами.

Новое исследование, опубликованное в прошлом месяце в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, показало, что более 12% случаев детской астмы в США могут быть связаны с использованием газовой плиты.

"Около 50 лет медицинских исследований показывают, что газовые плиты вредны для нашего здоровья, и самые убедительные доказательства касаются детей и детской астмы. Имея подключение к газу, мы загрязняем внутренние помещения наших домов", — сказал Брэди Силс, менеджер программы безуглеродных зданий в некоммерческой группе экологически чистой энергии RMI и соавтор исследования.

Комиссия по безопасности потребительских товаров штата Мэриленд планирует открыть публичное обсуждение опасностей, связанных с газовыми плитами. По словам Трумка, помимо запрета на производство или импорт газовых плит, возможно, установят стандарты на выбросы от этих приборов.

В сентябре Калифорнийский совет по воздушным ресурсам единогласно проголосовал за запрет к 2030 году продажи печей и водонагревателей, работающих на природном газе.

На данный момент запрет газовых плит находится на рассмотрении властей США.

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