Федеральная комиссия по связи США планирует запретить продажу на территории страны новых устройств от китайских компаний Huawei и ZTE.

Об этом сообщает издание Axios.

Кроме того, по его информации, запретить в Штатах хотят реализацию некоторых систем видеонаблюдения от трех других компаний из Китая по соображениям национальной безопасности.

5 октября председатель FCC Джессика Розенворсель распространила проект приказа среди своих коллег-членов комиссии, голосование еще впереди.

Ранее США ограничили продажу Китаю сверхмощных чипов для вычислений, связанных с искусственным интеллектом, оборудования для их производства и еще ряда полупроводниковых технологий. Новые санкции касаются не только продукции американских компаний, но и всех чипов в мире, произведенных с применением американских технологий или оборудования.

Эксперты говорят, что столь масштабных ограничений в отношении Китая США не вводили с 1990-х годов.

Также в Белом доме назвали основные параметры новой Стратегии нацбезопасности США. В ней Китай и Россия определены как главные угрозы.