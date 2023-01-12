Макрон заявил, что не будет извиняться перед Алжиром за период колонизации
Президент Франции Эммануэль Макрон отверг просьбы Алжира принести извинения за период, когда государство было колонией Франции.
Об этом он заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point.
"Мне не нужно извиняться, это не главное, это слово разорвет отношения, я не буду извиняться перед Алжиром", - заявил Макрон, добавив, что "ложный ответ столь же силен, как и отказ, потому что в данном случае это не настоящее признание".
Так, Макрон заявил, что вместо этого лучше признать, "что есть что-то невыразимое" или даже "непростительное", и рекомендовал "прямо смотреть" на французскую историю.
Он также призвал президента Алжира Абдельмаджида Тебуне "инициировать новый этап" в двусторонних отношениях, пригласив его посетить Париж в 2023 году.
Ранее сообщалось, что в 2021 году президент Алжира закрывал воздушное пространство страны для военных самолетов Франции. Это произошло после того, как президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с потомками тех, кто противостоял борцам за независимость Алжира, заявил, что официальная история Алжира была полностью переписана.
Между тем, в прошлом году Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Оно объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.