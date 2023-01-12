Президент Франции Эммануэль Макрон отверг просьбы Алжира принести извинения за период, когда государство было колонией Франции.

Об этом он заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point.

"Мне не нужно извиняться, это не главное, это слово разорвет отношения, я не буду извиняться перед Алжиром", - заявил Макрон, добавив, что "ложный ответ столь же силен, как и отказ, потому что в данном случае это не настоящее признание".

Так, Макрон заявил, что вместо этого лучше признать, "что есть что-то невыразимое" или даже "непростительное", и рекомендовал "прямо смотреть" на французскую историю.

Он также призвал президента Алжира Абдельмаджида Тебуне "инициировать новый этап" в двусторонних отношениях, пригласив его посетить Париж в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в 2021 году президент Алжира закрывал воздушное пространство страны для военных самолетов Франции. Это произошло после того, как президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с потомками тех, кто противостоял борцам за независимость Алжира, заявил, что официальная история Алжира была полностью переписана.

Между тем, в прошлом году Алжир подал официальную заявку на вступление в БРИКС. Оно объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР.