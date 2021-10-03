Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, ранее разорвавший дипломатические отношения с Марокко из-за Западной Сахары, закрыл воздушное пространство страны для французских военных самолётов, которые осуществляют миссию "Бархан" у берегов Африки.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

Это произошло после того, как в минувший четверг, 30 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с потомками тех, кто противостоял борцам за независимость Алжира, заявил, что официальная история Алжира была полностью переписана.

Как пишет французская газета Le Monde, Макрон сказал, что "история Алжира основана не на истинах, а, скорее, на дискурсе ненависти к Франции", имея в виду алжирскую правящую элиту, а не общество в целом. После этих слов отношения между Алжиром и Парижем резко обострились.

Высказывания Макрона в Алжире расценили как вмешательство во внутренние дела и отозвали посла в Париже для консультаций. Негодование вызвали также слова Макрона о том, что глава Алжира "Абдельмаджид Теббун оказался в ловушке очень жесткой системы".

Алжирское информационное агентств APS обнародовало в субботу, 2 октября, коммюнике с резким заявлением в адрес Парижа.

"Эти слова являются невыносимой атакой на память 5 630 000 отважных мучеников, которые пожертвовали жизнями во время героического сопротивления французскому колониальному вторжению, а также славной революции национального освобождения", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября в президента Франции Макрона бросили яйцом, его охрана среагировала не сразу.

Также стало известно о том, что Эммануэля Макрона на посту президента может сменить женщина. Мэр Парижа заявила о желании баллотироваться в президенты Франции.