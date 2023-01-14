В саге с переездом украинского вингера Михаила Мудрика в Англию произошел неожиданный поворот.

Его переход в "Арсенал" внезапно сорвался, и теперь он ближе к трансферу в другой лондонский клуб - "Челси".

Об этом официально сообщает Твиттер "Шахтера".

"Президент "Шахтера" Ринат Ахметов и совладелец "Челси" Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход Михаила Мудрика в "Челси". Стороны очень близки к трансферу футболиста", – говорится в сообщении.

"Арсенал" предлагал за 22-летнего украинца 70 млн евро сразу и порядка 25 млн в виде возможных бонусов. Сам Мудрик также хотел перейти в Арсенал, о чем публично заявлял в интервью.

Однако известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "синие" предложили "Шахтеру" больше. Они согласны выплатить за украинца 100 млн евро сразу.

По его данным, вингер уже улетел в Лондон, где в воскресенье пройдет медосмотр и подпишет контракт до 2030 года.

В текущем сезоне УПЛ Мудрик провел 12 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Также он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 6 играх Лиги чемпионов.

Мудрик считается самым дорогим игроком Украинской премьер-лиги на данный момент и самым дорогим украинским футболистом со времен легендарного Андрея Шевченко.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.