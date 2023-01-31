Российского телеведущего и ученого Николая Дроздова доставили в больницу с переломами восьми ребер. Он получил травму во время падения на улице из-за ледяных дождей.

Об этом пишут российские издания со ссылкой на друга ведущего, художника Константина Мирошника.

Неделю назад 85-летний ученый-зоолог неудачно упал на улице возле своего дома на юго-западе Москвы, когда возвращался с работы в МГУ.

"Ледяные дожди свое дело сделали. Он, выходя из машины, просто поскользнулся и упал. Прямо в двух метрах от подъезда", — рассказал Мирошник.

По его словам, ведущий не только сломал ребра, но и сильно ударился локтем. При этом изначально Дроздов не хотел ехать в больницу и два дня провел дома.

"Одну ночь он вообще не спал, утром скорую вызвали и поехали. Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные", - сообщил Мирошник. Он уточнил, что супруга Дроздова Татьяна с самого начала настаивала на госпитализации.

Поскольку травмы оказались серьезными, ведущего перевели в реанимацию.

"Ребра вдавились. И у него были очень сильные боли, кашель, дышать было хуже и хуже. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать", — поделился его друг, уточнив, что если Дроздов согласился ехать в больницу, "значит, было действительно невыносимо больно".

На днях телеведущего перевели в палату интенсивной терапии, там его могут посещать супруга и дочери. В больнице ему предстоит провести как минимум неделю. Врачи не стали накладывать Дроздову гипс, они ждут, когда ребра срастутся сами.

"Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает", — рассказал Мирошник.

Полное восстановление, по прогнозам врачей, продлится не меньше двух месяцев, однако ведущий "В мире животных", по словам его друзей, держится бодро.

"Сейчас с ним все хорошо, держится пионером, разговаривает с родными по телефону. К нему не пускают, потому что карантин", — сообщил друг семьи композитор Дмитрий Дунаев.

По словам Мирошника, телеведущий уже планирует будущие путешествия и по телефону рассказывает ему анекдоты о Штирлице.

В 2019 году Дроздов уже попадал в больницу с переломами, полученными после зарядки.

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