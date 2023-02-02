Экипаж танкера "Кама", входящего в состав боевых кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Горшков", который недавно ушел в поход, где планировались стрельбы с применением гиперзвуковых ракет "Циркон", спас гражданина Франции в Атлантическом океане. Яхта француза потерпела крушение, сообщает министерство обороны РФ.

Спасённым оказался гражданин Франции Лукас Монтеу, совершавший одиночное плавание в Атлантике", - говорится в сообщении.

Яхта француза попала в шторм, в результате чего рулевое устройство вышло из строя, а само судно начало наполняться водой. Когда попытки устранить поломку успехом не увенчались, француз подал сигнал бедствия.

Ранее мы писали, что в Крыму спасли шесть человек, которых унесло в море на самодельном плоту и фанерной лодке.

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