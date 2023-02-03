На пути с завода в штате Вашингтон к месту постоянной прописки в Огайо последний произведенный Boeing-747 начертил в воздухе замысловатую корону - своеобразную дань закрепившемуся за самолетом прозвищу "Королева небес".

Маршрут самолета в воздухе в виде короны можно увидеть в инфографике FlightAware.

Известно, что последний "Боинг" грузовой версии 747-8 достался американской авиакомпании Atlas Air.

"Боинг-747 - это символ многих вещей, и, прежде всего, это символ мира, который с Боингом-747 стал значительно меньше", - заявил на церемонии передачи самолета генеральный директор Lufthansa Карстен Шпор.

Первый полет Boeing-747 совершил 9 февраля 1969 года, открыв новую эру доступных авиаперелетов. Он стал первым в мире дальнемагистральным двухпалубным широкофюзеляжным пассажирским самолётом.

В течение 36 лет он был самым большим, тяжёлым и вместительным пассажирским авиалайнером.

Самолет эксплуатируется по всему миру, перевозя на двух палубах до 500 пассажиров. Он служил бортом №1 для американских президентов и транспортировал космические шаттлы.

Ему на смену пришли более экономичные и вместительные Boeing-777 и Airbus A380.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Испании приземлился американский самолет "Судного дня".

Также "Страна" сообщала, что российские авиакомпании начали разбирать лайнеры для получения запасных частей.