Мужчина набросился с ножом на инспектора Измаильского районного отдела №1 филиала государственного учреждения "Центр пробации" прямо в ее служебном кабинете. Женщина получила множественные колото-резаные раны.

Об этом сообщает измаильский районный отдел полиции в Одесской области.

Нападение произошло 7 февраля вечером. 22-летний мужчина, приговоренный в ноябре прошлого года к наказанию, не связанному с лишением свободы, за причинение тяжких телесных повреждений матери, пришел на отметку в отдел пробации и сразу начал наносить ножевые ранения сотруднице. Он бил ее ножом по голове, плечам и рукам. 44-летнюю женщину спасли прибежавшие на крики коллеги. Они же задержали преступника.

Пострадавшую госпитализировали.

Причину своих действий задержанный объяснить не смог.

"Правоохранители изъяли с места происшествия нож и другие вещественные доказательства противоправных действий мужчины. Они направлены на экспертное исследование. По наличию достаточных доказательств, собранных правоохранителями, следователи полиции под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении в преступлении, предусмотренном ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением работником служебных обязанностей. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Полицейские поместили подозреваемого в изолятор временного содержания и ходатайствуют о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил начальник следственного отдела Измаильского районного отдела полиции Андрей Мащенко.

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