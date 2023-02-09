В результате взрыва газового баллона на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева два человека погибли, четверых людей удалось спасти. Под завалами остаются двое человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели ищут людей под завалами.

В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что под завалами ищут двоих человек, и показали фото работы спасателей на территории бывшего завода.

Ранее мы писали, что недавно в Киевской области произошло два взрыва из-за газового баллона и аккумулятора.

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