Госстат опубликовал статистику по стоимости аренды квартир в Украине. По итогам января Львовская область уступила первое место Закарпатской, Киев на третьем месте.

Об этом свидетельствует информация на сайте Госстата.

Отметим, что в Закарпатской области, в отличие от Киевской и Львовской, не действует комендантский час.

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за январь 2022 года по Украине выросла на 5,2% с 5 699 до 5 994 гривен.

В то же время в Закарпатской области аренда подорожала в 1,5 раза до 13 123 гривен.

Во Львовской области стоимость аренды за месяц выросла всего на 0,2% до 10 996 гривен, а в Киеве аренда подешевела за месяц на 2,6% до 7 438 гривен.

Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 905 гривен), Запорожской (2 862 гривен) и Сумской (2 687 гривен) областях.

Напомним, в начале февраля свою статистику приводили сервисы аренды жилья. Тогда сообщалось, что аренда однокомнатной квартиры во Львове в полтора раза дороже, чем в Киеве. Пока в Киеве в среднем сдавали однушку за 9 тысяч, во Львове аренда такой же обходится в 13,5 тысяч.

Ранее мы писали, что в Киеве с начала войны рухнули арендные ставки на большинство видов недвижимости, что хорошо для постояльцев, но стало настоящей проблемой для рантье. Эксперты оценивают срок выжидания рантье в 1-2 года. Если за это время никаких положительных тенденций не будет, многие задумаются как минимум о "чистке" своих активов.