Известный киевский ресторатор Михаил Бейлин отметил хорошую посещаемость столичных ресторанов во вчерашний День влюблённых.

"Вчера был неплохой день. Полная загрузка ресторанов. Нам даже пришлось регламентировать время за столиком - два часа на стол. Все рестораны были загружены", - сказал Михаил Бейлин.

Средний чек, по его оценкам, составил от 2 до 6 тысяч гривен в дорогом сегменте (например, ресторан Catch), от 500 до 1000 грн - в демократическом сегменте ресторанов (например рестораны столичного фуд-холла Kyiv Food Market).

По словам Михаила Бейлина, в целом ситуация с посещаемостью ресторанов несколько улучшилась в последнее время, поскольку бизнес и клиенты адаптируются к режиму отключения света, к работе с генераторами и к комендантскому часу.

"Это сказалось на инфляции чека (от 25% до 30% в зависимости от ресторана), но главное, что постоянных клиентов мы сохранили", - говорит ресторатор.

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