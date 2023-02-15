"Пришлось регламентировать время за столиком". Ресторатор рассказал о посещаемости заведений Киева 14 февраля
Известный киевский ресторатор Михаил Бейлин отметил хорошую посещаемость столичных ресторанов во вчерашний День влюблённых.
"Вчера был неплохой день. Полная загрузка ресторанов. Нам даже пришлось регламентировать время за столиком - два часа на стол. Все рестораны были загружены", - сказал Михаил Бейлин.
Средний чек, по его оценкам, составил от 2 до 6 тысяч гривен в дорогом сегменте (например, ресторан Catch), от 500 до 1000 грн - в демократическом сегменте ресторанов (например рестораны столичного фуд-холла Kyiv Food Market).
По словам Михаила Бейлина, в целом ситуация с посещаемостью ресторанов несколько улучшилась в последнее время, поскольку бизнес и клиенты адаптируются к режиму отключения света, к работе с генераторами и к комендантскому часу.
"Это сказалось на инфляции чека (от 25% до 30% в зависимости от ресторана), но главное, что постоянных клиентов мы сохранили", - говорит ресторатор.
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