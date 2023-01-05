McDonalds подтвердил уход с рынка Казахстана, о чем вчера со ссылкой на источники сообщал Bloomberg.

Пресс-служба компании Food Solutions KZ подтвердила, что уход связан с ограничениями в поставках.

Компания сообщает, что рестораны возобновят работу под другим брендом.

Bloomberg вчера называл причиной ухода сети ресторанов с казахстанского рынка сбои, вызванные войной, которые оставили местные рестораны без российского мяса, которое запретил закупать главный офис.

Европейская же альтернатива слишком дорога и сделала бы бизнес McDonald's убыточным, сообщало британское издание.

Напомним, в марте McDonald's закрыл все свои заведения в России. Это произошло через 32 года после открытия первого. После этого в РФ "МакДональдсы" заменили заведениями "У дяди Вани".

В ноябре 2022 года McDonald's ушел из Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Бога за это. По его мнению, Макдоналдс, это лишь разрезанная булочка, в которую "впихнули" мясо, а значит, с такой работой запросто справятся и белорусы.

В Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ McDonald's открылся только 19 сентября. В Киеве в первые часы работы перекупщики продавали еду из открывшегося McDonald's и предлагали отправить заказ по почте в регионы.