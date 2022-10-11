McDonald's опубликовал в Instagram список адресов заведений, которые возобновили работу после вчерашних обстрелов в Киеве.

Напомним, вчера McDonald's был закрыт из-за обстрелов и угрозы новых атак. К заведениям сегодня выстроились очереди.

Однако уже сегодня ресторан, под заведением выстроились очереди. Например, в Макдональдсе возле метро "Площадь Льва Толстого" хвост очереди растянулся на улицу.

Мы также писали, что 9 октября в Киеве открылось еще три "Макдональдса" по адресам: Боричев спуск, 10-а (ст.метро "Почтовая площадь"); проспект Бажана 8 (ст. метро "Осокорки"); улица Гната Хоткевича, 1-в (ТРК "Проспект"). Таким образом, сейчас в Киеве работает уже 15 ресторанов "Макдональдс".

Из-за большого наплыва посетителей в McDonald’s пускают ограниченное количество людей. На период воздушной тревоги ресторан будет закрываться. Работает McDonald’s с 9:00 до 21:00. Исключением могут быть рестораны в торговых центрах, где график будет согласован с самими ТЦ. Там также все заведения будут закрываться во время воздушной тревоги.

Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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