"Страна" побывала в парке Шевченко в центре Киева, который вчера попал под российский ракетный обстрел.

11 октября здесь продолжаются работы по устранению последствий "прилета".

Несмотря на вчерашние ракетные удары, в парке достаточно много людей. Также здесь традиционно собрались желающие сыграть в шахматы.

Кроме этого, в результате ракетной атаки по центру Киева пострадали корпуса университета имени Тараса Шевченко.

Напомним, уже сегодня в Киеве на перекрестке бульвара Шевченко и Владимирской, где вчера был прилет, восстановили движение транспорта.

Отметим, в Киеве российская ракета взорвалась в 850 метрах от посольства Румынии.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.