В Киеве отремонтировали бульвар Шевченко, который вчера пострадал от ракетного удара.

Фото результата работы автодорожников опубликовал в своем Фейсбуке заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он также сообщил, что движение по бульвару полностью восстановлено.

"Киев. Бульвар Тараса Шевченко. Движение полностью восстановлено. Спасибо нашим службам за оперативную и эффективную работу! Все преодолеем!" - сказано в записи.

Ранее "Страна" публиковала снимки, как выглядит парк Шевченко в Киеве после вчерашнего ракетного удара.

В результате ударов России 10 октября, по предварительным данным, пострадали 87 человек и 70 объектов инфраструктуры. Также погибли люди. Так, в Киеве был убит 41-летний полковник полиции, начальник отдела Департамента киберполиции Юрий Заскока.

Между тем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.