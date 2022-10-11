Экс-супруга мэра столицы и певица Наталья Кличко, которая давно проживает в Германии, рассказала, как пережила массированный ракетный удар РФ по Украине 10 октября известному изданию Spiegel.

"Слава Богу, со всеми моими родными и друзьями в Украине все хорошо. Утро началось со страшной новости, первое, что делаешь в такой момент – звонишь всем, кого любишь. Первое, что я сделала в понедельник утром, - написала Виталию. В такие моменты я опасаюсь за него. Он отец моих детей, я прожила с ним 25 лет. Конечно, я переживаю за его жизнь. Обстрелы были за углом от него, я знаю разбитые улицы, я знаю там каждый метр.

Я дозвонилась своей лучшей подруге, которая спряталась в бомбоубежище. Утром ей показалось, что на улице буря. Потом она посмотрела на небо и поняла: это не гром, атака на центр Киева.

Еще несколько дней назад казалось, что жизнь налаживается. Люди вышли на работу, открылись магазины, некоторые говорили, что это может быть началом мира. Моя мама, которая сейчас все еще живет со мной дома, хотела вернуться в Украину, домой, в конце октября. Но все эти мечты сейчас разбиты. Люди вынуждены возвращаться в бункер, продолжать опасаться за свою жизнь", - говорит Наталья.

Напомним, по словам Натальи Кличко, перед разводом спустя 26 лет брака они с супругом долгие годы жили отдельно.

Виталий Кличко говорил, что развод - "желание обеих сторон".

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.