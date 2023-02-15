Несмотря на увольнение Алексея Арестовича с поста советника Офиса президента, предприимчивые украинцы продолжают делать на нем бизнес.

Так, например, сам Алексей Арестович у себя в телеграм-канале сегодня опубликовал фото объявления на OLX, где за 9999 гривен продают "банку, в которую чихнул Арестович".

В сети есть и множество других товаров с изображением Арестовича на любой вкус и кошелек.

Скажем, можно приобрести белые носки с изображением головы Арестовича и его фирменной цитатой: "Мочили, мочим и будем мочить". Стоимость одной пары таких носков составляет 80 гривен.

Кроме этого, на OLX продают вышитый бисером портрет Алексея Арестовича с надписью "Все будет хорошо" за 700 гривен.

Также в сети огромный выбор подушек с изображением Арестовича и его фирменных цитат. Например, подушку дакимакуру (большая подушка-"обнимашка", обычно с изображением человека в полный рост) с принтом "Арестович" можно приобрести за 949 гривен. Но есть варианты и подешевле: подушка с портретом Арестовича и плюшевыми руками по бокам стоит 509 гривен. А подушка с плюшевой наволочкой с изображением Арестовича и надписью "Не бойся, я рядом" стоит 300 гривен.

В интернете продают даже трусы с изображением Арестовича и его знаменитой цитатой о "двух-трех неделях", которую производители белья обыграли так: "Раздену тебя за две-три недели".

Помимо одежды, картин и подушек, можно приобрести за 50 гривен мыло в форме пластинки таблеток под названием "Ким-Арестович" от вымышленной фармфирмы "Узбагоин-М". Как указал производитель, в составе "одной таблетки": Арестовича обычного — 240 мг, Кима смотивированного — 180 мг, вдохновения — 200 мг, патриотизма — 500 мг.

Можно найти в продаже вещи, которые похожи на те, что любит носить Арестович. Например, на OLX продают за 150 грн рубашку для юноши, как у экс-советника.

Также в продаже есть обычные серые "чашки Арестовича" за 150 грн. В описании к товару сказано, что "это, наверное, именно такая же чашка, из которой пьет что-то вкусное Арестович в эфирах, раздавая интервью".

Напомним, 17 января Офис президента отправил Арестовича в отставку.

Причиной увольнения стало заявление Арестовича о том, что на дом в Днепре упала российская ракета, подбитая украинской ПВО. Это вызвало скандал, возмущения в соцсетях и опровержения со стороны военного командования.